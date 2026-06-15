G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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15.06.2026 18:55:20
Police fire tear gas at anti-G7 protesters in Geneva
Protesters in Geneva clashed with police, set a car on fire and smashed the windows of a bank to show their opposition to the G7 summit taking place across the border in France.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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