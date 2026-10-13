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13.10.2026 02:23:16
Police Identify 42-Year Old Man Killed at Six Flags Over Georgia
The episode happened Monday afternoon at the Six Flags Over Georgia amusement park, the police said. It was not immediately clear what led up to the rider’s death.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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