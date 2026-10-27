CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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27.10.2026 15:55:26
Police in northern Germany search for suspects after car ramming overnight injures several
A person intentionally drove into a group of people in a northern German town, police have said. Three people have been taken into custody in what police said was likely a gang confrontation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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