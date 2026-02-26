26.02.2026 06:31:29

poLight ASA Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

poLight ASA Registered hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,230 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 603,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,7 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

poLight ASA Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,670 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,970 NOK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 20,48 Millionen NOK gegenüber 9,62 Millionen NOK im Vorjahr ausgewiesen.

