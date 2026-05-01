poLight ASA Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

poLight ASA Registered hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte poLight ASA Registered -0,200 NOK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat poLight ASA Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 197,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,4 Millionen NOK im Vergleich zu 3,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at