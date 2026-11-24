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24.11.2026 06:31:29
Polimex-Mostostal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Polimex-Mostostal hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Polimex-Mostostal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 PLN je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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