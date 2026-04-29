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29.04.2026 06:31:29
Polimex-Mostostal legte Quartalsergebnis vor
Polimex-Mostostal hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 PLN gegenüber -0,210 PLN im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 983,5 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 PLN. Im Vorjahr hatte Polimex-Mostostal -1,430 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,13 Milliarden PLN gegenüber 2,86 Milliarden PLN im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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