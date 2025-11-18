18.11.2025 06:31:28

Polimex-Mostostal öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Polimex-Mostostal präsentierte am 17.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Polimex-Mostostal ein EPS von -1,100 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 123,61 Prozent auf 1,10 Milliarden PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 491,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

