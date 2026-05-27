Polimex-Mostostal öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Polimex-Mostostal ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Polimex-Mostostal die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Polimex-Mostostal 0,110 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,57 Prozent auf 861,3 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 875,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at