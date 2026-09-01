Polimex-Mostostal stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Polimex-Mostostal hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 PLN gegenüber 0,200 PLN im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Polimex-Mostostal im vergangenen Quartal 1,00 Milliarden PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Polimex-Mostostal 1,04 Milliarden PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at