Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 TRY, nach -1,280 TRY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 139,6 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 213,2 Millionen TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at