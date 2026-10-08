CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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08.10.2026 20:35:27
Political psychology: Why extremist parties are thriving and what democratic politicians can do against it
Far-right and far-left parties are celebrating success after success, leaving moderate politicians in the dust and worrying many Germans. Political psychology helps us understand what's behind growing polarization.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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