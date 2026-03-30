Springer Aktie
WKN DE: A0YKDB / ISIN: BRSPRIACNOR2
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30.03.2026 07:48:00
»Politico«: Jonathan Greenberger wird neuer Chefredakteur bei Axel-Springer-Tochter
Wachwechsel beim US-Nachrichtenportal »Politico«: Der frühere Fernsehjournalist Jonathan Greenberger übernimmt das Amt des Chefredakteurs von Gründer John Harris.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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