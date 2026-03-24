POLITIK: AfD-Lob für Steinmeier nach Kritik an Iran-Krieg

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD stellt sich hinter die Kritik von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Krieg der USA und Israels gegen den Iran. "Da hat er mal recht gehabt, so oft kommt das ja beim Bundespräsidenten nicht vor", sagte Co-Parteichef Tino Chrupalla vor Journalisten in Berlin.

Steinmeier hatte gesagt, der Iran-Krieg sei nach seinem Dafürhalten völkerrechtswidrig. Es gebe wenig Zweifel daran, dass die Begründung mit einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA nicht trage.

Chrupalla sagte: "Der Angriff auf die Ukraine war völkerrechtswidrig. Der Angriff auf den Iran ist es auch." Der AfD-Chef erneuerte angesichts der Energiepreise die Forderung seiner Partei, wieder Verhandlungen mit Russland über Energielieferungen aufzunehmen. Man müsse sich für Frieden auf dem Kontinent und der Welt einsetzen. "Wir dürfen aber zu kriegsführenden Staaten die Beziehungen auch nicht abbrechen lassen."/jr/DP/jha