AIR France-KLM Aktie

AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 11:33:38

POLITIK: Airlines meiden saudische Hauptstadt Riad weiterhin

RIAD (dpa-AFX) - Mehr als eine Woche nach dem schweren Angriff der Huthi-Miliz auf den Flughafen von Riad meiden große Fluggesellschaften die saudische Hauptstadt weiterhin. Der König-Chalid-Flughafen öffnete inzwischen wieder für Starts und Landungen, wie aus einer Mitteilung an die Flugzeugführer (NOTAM) hervorgeht. Bis zum Wochenende war der Verkehr am Flughafen infolge wiederholter Angriffe mit insgesamt 18 Toten und Hunderten Verletzten unterbrochen. Die Gefahr neuer Angriffe ist hoch.

Die Huthi-Miliz im Jemen hat unter anderem den Flughafen mehrfach angegriffen. Bei einer der Attacken wurden dort vor gut einer Woche 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.

Große Fluggesellschaften aus Europa, Asien und der Golfregion fliegen Riad vorerst weiterhin nicht an. Die Lufthansa Group verlängerte ihren Flugstopp für Riad um etwa vier Wochen bis 18. November, British Airways und KLM wollen den Flughafen bis mindestens Ende des Monats nicht bedienen. Ähnliche Ankündigungen gab es von einigen asiatischen und arabischen Fluggesellschaften. Qatar Airways etwa hat Flüge nach Riad und Dammam im Osten des Königreichs bis auf weiteres ausgesetzt.

Dem Flugdienst Flightradar24 zufolge waren heute mehr als 80 Prozent der geplanten Flüge am König-Chalid-Flughafen in Riad gestrichen.

NOTAMs sind Meldungen für den globalen Flugverkehr, die unter anderem Piloten weltweit einsehen können. Darin geht es unter anderem um gesperrte oder eingeschränkte Lufträume, um aktuelle Gefahren oder etwa um Ausfälle bestimmter Navigationssysteme./jot/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AIR France-KLM

mehr Nachrichten

Analysen zu AIR France-KLM

mehr Analysen
14.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 10,23 -0,78% AIR France-KLM

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen