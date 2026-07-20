20.07.2026 06:22:38

POLITIK: Angriff mit Lenkbomben - Erneut Tote in Saporischschja

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff auf das südostukrainische Gebiet Saporischschja sind in der gleichnamigen Gebietshauptstadt mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens 42 weitere wurden bei dem Angriff verletzt, darunter auch acht Kinder, wie der ukrainische Rettungsdienst in der Nacht auf Telegram mitteilte.

Ukrainischen Medienberichten zufolge hatte das russische Militär die Stadt mit Lenkbomben angegriffen. Dabei sei ein fünfstöckiges Wohngebäude getroffen worden. Zwei Stockwerke des Hauses wurden demnach vollständig zerstört.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen einen russischen Angriffskrieg. Die Großstadt Saporischschja liegt nur etwas über 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt./gma/DP/zb

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