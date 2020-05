POLITIK: Baltenstaaten wollen Mitte Mai Grenzen öffnen

RIGA (dpa-AFX) - Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen werden ihre Binnengrenzen Mitte Mai wieder öffnen. Zum 15. Mai sollen die Bürger der drei Nachbarländer im Nordosten Europas innerhalb des Baltikums wieder frei reisen dürfen. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten Jüri Ratas, Krisjanis Karins und Saulius Skvernelis am Mittwoch in einer Videokonferenz. Die Länder, die alle der EU und der Nato angehören, hatten wegen der Corona-Pandemie Mitte März ihre Grenzen dicht gemacht.

Litauens Regierungschef Skvernelis schrieb auf Facebook: "Wir waren uns einig, dass alle drei baltischen Länder die Ausbreitung des Coronavirus angemessen eingedämmt haben. Darüber hinaus vertrauen wir den Gesundheitssystemen des jeweils anderen." Sein estnischer Kollege Ratas twitterte: "Es ist ein großer Schritt in Richtung normales Leben." Estland, Lettland und Litauen hatten früh mit strikten Maßnahmen auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Im internationalen Vergleich sind die Infektionszahlen eher gering.

Esten, Letten und Litauer, die aus anderen Ländern in die Baltenstaaten einreisen, müssen sich künftig 14 Tage lang in Selbstisolation begeben. Darüber hinaus sollen gemeinsame Vorgaben ausgearbeitet werden, die nach der Öffnung der Grenzen in allen drei Baltenstaaten gelten./awe/DP/mis