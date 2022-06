POLITIK-BLOG/CDU: Brauchen Winterpaket mit Energiesparen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

CDU: Brauchen Winterpaket mit Energiesparen und Gaskompensation

Angesichts der gedrosselten Gas-Lieferungen aus Russland hat sich der stellvertretende Bundesvorsitzende und Energieexperte der CDU, Andreas Jung, für ein "Winterpaket" und eine Prüfung der Verlängerung von Atomkraft-Laufzeiten ausgesprochen. "Wir brauchen ein starkes Winterpaket mit Energiesparen und mit Gaskompensation bei der Verstromung", sagte Jung der Rheinischen Post. Beim Gassparen müssten öffentliche Gebäude mit gutem Beispiel voran gehen. Zudem warf er die Frage nach einer Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke auf: "Wenn nun eine Mangellage im Winter droht, sollen dann wirklich mitten in diesem Winter die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke abgestellt werden? Eine wirklich ergebnisoffene Prüfung bleibt die Bundesregierung weiter schuldig", sagte er.

Söder fordert von der Bundesregierung einen Gasgipfel

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat von der Bundesregierung einen sofortigen Gasgipfel gefordert. "Denn Deutschland droht ein Energienotstand. Staatlich verordnetes Frieren ist eine Bankrotterklärung der Bundesregierung und keine Antwort auf die russischen Gasdrosselungen", erklärte Söder auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Wo bleibt das angekündigte Ersatzgas?" Die Ampel müsse endlich das ganze Land in den Blick nehmen. "Es reicht nicht, nur über den Norden und Osten zu reden. Die Ampel muss endlich mit Österreich sprechen, um die Gasspeicher für Süddeutschland zu füllen", so Söder. Zuvor hatte die Bundesnetzagentur und auch die Kommunen eine niedrigere Wohnungstemperatur bei Gasengpässen gefordert.

Kommunen: Sollten geringere Mindesttemperaturen ermöglichen

Die deutschen Kommunen haben angesichts der Drosselung von russischen Gaslieferungen Änderungen an den rechtlichen Rahmenbedingungen gefordert, um niedrigere Mindesttemperaturen zu erleichtern. "So sind etwa Vermieter verpflichtet, eine Temperatur von 20 bis 24 Grad zu gewährleisten. Das muss geändert werden. Auch eine Wohnung mit 18 oder 19 Grad kann noch gut bewohnt werden und dieses vergleichsweise kleine Opfer sollten alle mittragen können", forderte der Hautgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Gerd Landsberg, in der Rheinischen Post. Wenn die Lage sich weiter zuspitze, sollten in den Kommunen "konkrete Einsparpläne" entwickelt werden. "Dazu gehört zum Beispiel die Absenkung der Temperaturen in den Verwaltungsgebäuden, die Reduzierung der Temperatur in Schwimmbädern, möglicherweise auch die zeitweise Schließung von einzelnen Einrichtungen, umgekehrt aber auch die Festlegung, wo eine Temperaturabsenkung nicht möglich ist, beispielsweise in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen."

Ramelow wirbt um Unterstützung für Windkraftanlagen im Wald

Vor der Kabinettsbefassung der Bundesregierung mit dem Wind-an-Land-Gesetz hat Thüringens Ministerpräsident an die Parteien in seinem Bundesland appelliert, den Bau von Windrädern auch in großflächig erkrankten Waldgebieten zu erlauben. Nach dem Thüringer Waldgesetz ist dies aktuell untersagt. "Kein vitaler Baum muss abgeschlagen werden für Windkraftanlagen. Solange wir abgeholzte Waldflächen einfach als Tabuzonen bezeichnen, werden wir immer mehr den Druck haben, dass in Siedlungsgebieten Windkraftanlagen aufgebaut werden", warnte Bodo Ramelow (Linke) im ZDF-Morgenmagazin. Er appellierte an die CDU, den Bau von Windkraftanlagen zu erlauben. Thüringen hat derzeit lediglich 0,4 Prozent der Landesflächen für Windkraftanlagen ausgewiesen. Laut Plänen der Bundesregierung soll der Anteil bis Ende 2032 auf 2,2 Prozent angehoben werden.

