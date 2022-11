POLITIK-BLOG/Deutschland und Peru vereinbaren Klimapartnerschaft

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Deutschland und Peru vereinbaren Klimapartnerschaft

Die erste Klimapartnerschaft Deutschlands mit einem lateinamerikanischen Land ist laut Bundeswirtschaftsministerium unter Dach und Fach. Im Mittelpunkt der neuen Partnerschaft mit Peru stehen den Angaben zufolge der Klimaschutz und die Anpassung an Klimarisiken. Für neue Projekte in diesen Bereichen hätten das Entwicklungsministerium rund 216 Millionen Euro und das Wirtschaftsministerium rund 136 Millionen Euro zugesagt. "Wie in Deutschland wird es in Peru entscheidend sein, die Treibhausgasminderungen im Energie-, und Verkehrsbereich sowie Wald- und Naturschutz immer zusammenzudenken", sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Anja Hajduk. Die Klimapartnerschaft sei auch der Startschuss für einen künftig regelmäßig stattfindenden hochrangigen Klima-Dialog zwischen beiden Ländern.

