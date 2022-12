POLITIK-BLOG/DIHK: EU-Mercosur-Abkommen jetzt voranbringen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

DIHK: EU-Mercosur-Abkommen jetzt voranbringen

Zur Amtsübernahme des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva am 1. Januar hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eine Ratifizierung des Handelsabkommens mit den Mercosur-Ländern angemahnt. "Es ist höchste Zeit für eine Zeitenwende in den Wirtschaftsbeziehungen mit Mercosur", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Die Bundesregierung solle sich für die rasche Ratifizierung einsetzen. "Dies wäre ein großer Erfolg und ein notwendiger Lichtblick im stark belasteten außenwirtschaftlichen Umfeld." Das EU-Mercosur-Abkommen sei eine gute Basis, um die Rohstoffknappheit in Europa zu mildern und die Lieferketten zu diversifizieren. Gleichzeitig wäre ein verbesserter Zugang zu wichtigen Branchenmärkten wie Maschinenbau, Automotive und Ernährungsindustrie auch für die deutsche Exportwirtschaft von großer Bedeutung.

