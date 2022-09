POLITIK-BLOG/DIW-Chef Fratzscher fordert viertes Entlastungspaket

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

DIW-Chef Fratzscher fordert viertes Entlastungspaket

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält die bisher beschlossenen Entlastungen für nicht ausreichend. "Wir befinden uns nicht nur in einer wirtschaftlichen, sondern auch in einer sozialen Notlage", sagte Fratzscher dem Handelsblatt. "Die Bundesregierung muss dringend mit einem vierten Entlastungspaket nachlegen." Die weiteren Hilfsmaßnahmen sollten aus Sicht Fratzschers sowohl eine Strom- und Gaspreisebremse beinhalten als auch deutlich höhere direkte Transferzahlungen an Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Fatzscher warnte in diesem Zusammenhang vor einem Festhalten an der Schuldenbremse.

