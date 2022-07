POLITIK-BLOG/FDP lehnt Tempolimit weiter ab

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

FDP lehnt Tempolimit weiter ab

Die FDP lehnt die Einführung eines Tempolimits in Deutschland weiter ab, selbst wenn SPD und Grüne im Gegenzug einer Laufzeitverlängerung für die letzten drei deutschen Atomkraftwerke zustimmen würden. "Es bringt nichts, etwas zu tun, was uns im Herbst und Winter überhaupt nicht helfen würde", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr bei Bild-TV. Es gebe einen direkten Zusammenhang zwischen dem Strommarkt einerseits und dem Gasverbrauch andererseits, da in Deutschland Erdgas immer noch zur Verstromung für den grundlastfähigen Strom genutzt werde, den aber auch Kernkraftwerke gewährleisteten. "Deswegen ist unser Vorschlag, über den 31. Dezember hinaus die drei sicheren deutschen Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, um zu erreichen, dass kein einziger Kubikmeter Gas, der dringend für die Haushalte und dringend für die Industrie benötigt wird, mehr verstromt werden muss. Und da hilft natürlich ein Tempolimit an der Stelle gar nichts."

Wissing will Anschluss zum 9-Euro-Ticket mit den Ländern beraten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat Beratungen mit den Ländern über die Zukunft des 9-Euro-Tickets angekündigt. Er freue sich über die vielen Vorschläge, wie ein Anschluss-Ticket aussehen könnte, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir werden all das genau prüfen und evaluieren, auch eigene Modelle durchrechnen und mit den Ländern beraten. Wir müssen uns genau anschauen, zu welchem Preis man ein solches Ticket deutschlandweit anbieten könnte." Wissing betonte, man wolle den Tarif-Dschungel beseitigen und das ÖPNV-Angebot für die Bürger möglichst einfach und attraktiv gestalten. "Am Ende muss es natürlich auch in die Haushalte der Länder und des Bundes passen", so Wissing.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 07:51 ET (11:51 GMT)