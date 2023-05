POLITIK-BLOG/FDP will "Zeitenwende in der Migrationspolitik"

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

FDP will "Zeitenwende in der Migrationspolitik"

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat von der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch eine "Zeitenwende in der Migrationspolitik" eingefordert. "Wir erwarten von diesem Treffen eine andere Migrationspolitik als bisher", sagte Djir-Sarai nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. "Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass dieses Treffen eine Zeitenwende in der Migrationspolitik einleitet." Deutschland genieße auf der europäischen Bühne beim Thema Migration wenig Vertrauen. "Das hat nach wie vor mit den CDU-geführten Bundesregierungen unter Angela Merkel zu tun." Der FDP sei es besonders wichtig, "dass wir mit diesem Treffen nicht nur eine Zeitenwende einleiten, sondern auch die verfehlte Migrationspolitik von Frau Merkel beenden". Es gelte, Asylverfahren deutlich zu beschleunigen, den Kreis der sicheren Herkunftsländer deutlich zu erweitern und die Grenzschutzfähigkeit der Europäischen Union insgesamt zu verbessern.

Bund betont "gemeinsame Aufgabe" der Flüchtlingspolitik

Der Bund hat in der Diskussion um mehr finanzielle Hilfen an die Länder für Flüchtlinge die gemeinsame Verantwortung betont und ein bereits hohes eigenes Engagement hervorgehoben. "Das Problem wird sich nicht einfach und schnell lösen lassen, und es bleibt eine gemeinsame Aufgabe", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz. "Da sind Bund. Länder, Städte und Gemeinden gemeinsam aufgerufen, dieser Sache Herr zu werden", sagte er. "Der Ruf, allein auf den Bund zu verweisen und auf Geld zu pochen, greift da zu kurz", betonte Hebestreit. Der Bund habe sich in den vergangenen Monaten und Jahren sich deutlich stärker in diesen Themen finanziell engagiert als das in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, "und eigentlich auch, als es die deutsche Finanzverfassung vorsieht".

SPD und Grüne wollen Besserverdienende bei GKV stärker belasten

Angesichts eines milliardenschweren Defizits in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden Rufe in der Regierungskoalition lauter, Besserverdienende stärker zu belasten. Es sei sinnvoll, über eine "deutliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze" in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu diskutieren, sagte die SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt dem Handelsblatt. Die Grenze liegt derzeit bei 4.987,50 Euro Bruttolohn im Monat, bis zu der Kassenpatienten Beiträge zahlen müssen. Die SPD will eine Anhebung auf das Niveau der Rentenversicherung, das derzeit bei 7.100 Euro in den neuen Bundesländern und 7.300 Euro in den alten liegt. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Fraktionsvize Maria Klein-Schmeink. "Dies würde für die gesetzliche Krankenversicherung deutliche Mehreinnahmen bedeuten und - anders als höhere Beitragssätze - lediglich Gutverdiener belasten", sagte sie dem Handelsblatt. Die FDP lehnte die Vorstöße hingegen ab.

FDP will Sachleistungen statt Geld für Asylbewerber - SPD dagegen

Kurz der dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern am Mittwoch fordert die FDP die Ministerpräsidenten auf, Asylbewerbern Sachleistungen statt Geld zukommen zu lassen. Die SPD lehnt das aber ab. "Wir dürfen nicht blauäugig sein: Geldleistungen können ein Pull-Faktor für Menschen sein, um in die sozialen Sicherungssysteme einzuwandern", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr der Bild-Zeitung. Die Gesetze erlaubten in vielen Fällen Sachleistungen statt Geldzahlungen für den lebensnotwendigen Bedarf. Konkret denkbar seien Sachleistungen wie Nahrung, Kleidung oder Hygieneartikel. Auch Wertgutscheine sind laut Asylbewerberleistungsgesetz möglich. Die SPD lehnt den Vorstoß ab. "Wir müssen Dinge vereinfachen. Sachleistungen bedeuten einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand und macht es für die Kommunen viel komplizierter", sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese.

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner verlangt mehr Geld vom Bund

Berlins neu gewählter Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will kurz vor dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt am Mittwoch mehr Geld vom Bund für Geflüchtete. "Seit Jahren zählt Berlin zu den Städten mit der höchsten Aufnahmequote. Unsere Aufnahmefähigkeit hat jedoch Grenzen, weil unsere Unterbringungs-, Bildungs-, Integrations- und Finanzierungsmöglichkeiten begrenzt sind", sagte Wegner dem Spiegel. Der Bund müsse die Hilferufe der Akteure vor Ort ernst nehmen. Nur so könnten gute Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort und die Schutzsuchenden erhalten bleiben. "Die Verteilung der Geflüchteten muss deshalb fair geregelt werden. Das gilt auch für die finanzielle Last, die Berlin im besonderen Maße trägt. Hier erwarte ich, dass der Bund seiner Verantwortung gerecht wird und die Länder stärker finanziell unterstützt", so Wegner.

