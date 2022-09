POLITIK-BLOG/Geywitz dringt auf "industrielle Produktion" am Bau

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Geywitz dringt auf "industrielle Produktion" am Bau

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat Veränderungen in der deutschen Bauwirtschaft gefordert, um das von der Regierung ausgegebene Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr erreichen zu können. "Wenn wir so weiterbauen in Deutschland wie bisher, werden wir es nicht schaffen", warnte Geywitz im ARD-Morgenmagazin. "Wir müssen die Produktivität des deutschen Baubereiches deutlich erhöhen." Geywitz forderte zum einen mehr Digitalisierung etwa bei Bauanträgen und Hausmodellen und zum anderen "eine industrielle Produktion" am Bau. "Im Hausbau sind wir immer noch sehr viel mit Manufaktur unterwegs", erklärte sie. "Wir müssen mit weniger Fachkräften mehr bauen, und das geht mit serieller Produktion." Wie viel in diesem Jahr gebaut werden könne, werde man sehen, sagte sie auch mit Blick auf Lieferkettenprobleme.

