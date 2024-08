POLITIK-BLOG/Grüne werden FDP Blockadehaltung bei Waffenrecht für Messer vor

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Grüne werden FDP Blockadehaltung bei Waffenrecht für Messer vor

Irene Mihalic, Innenexpertin und Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, wirft der FDP vor, nötige Änderungen des Waffenrechts aus ideologischen Gründen zu blockieren. "Die FDP sollte ihre Blockadehaltung bei der Waffenrechtsreform aufgeben", sagte Mihalic der Funke-Mediengruppe. "Den dokumentierten Anstieg in der Messerkriminalität können wir nicht mit einem falsch verstandenen Freiheitsverständnis beantworten, sondern müssen sinnvolle Waffenrechtsverschärfungen endlich angehen, denn die Gesetzesreform ist lange überfällig." Auch wenn der entsprechende Vorstoß von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nicht zu einem gänzlichen Ausbleiben von Messerangriffen führen werde, könne es ein sehr sinnvoller Schritt sein.

Nouripour fordert mehr Investitionen in Zivilschutz

Grünen-Parteichef Omid Nouripour fordert mehr Investitionen in den Zivilschutz als Teil deutscher Bemühungen um mehr Verteidigungsfähigkeit. "Um unser Land krisenfest aufzustellen, braucht es langfristig abgesicherte Investitionen in Personal, Unterstützung der Ehrenamtlichen und Ausstattung", sagte Nouripour der Funke-Mediengruppe. "Dazu zählen beispielsweise moderne Fahrzeuge, Stromaggregate oder Fähigkeiten für die Unterbringung und Versorgung von evakuierten Menschen." Auch die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen müsse gestärkt werden. "Jeder Euro, den wir in Hilfsorganisationen und THW investieren, macht sich auch an anderer Stelle bezahlt, wie etwa bei Naturkatastrophen. Dafür müssen wir auch in den kommenden Jahren Spielräume schaffen", sagte der Co-Parteivorsitzende.

Faeser wirbt für Olympische Spiele in Deutschland

Nach dem Empfang der deutschen Athleten in Köln wirbt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für Olympische Spiele in Deutschland. "Frankreich hat bewiesen, wie Olympische Spiele im eigenen Land eine ganze Generation für den Sport begeistern und zu Spitzenleistungen führen können. Auch wir wollen ein solches Momentum für den Sport in Deutschland schaffen", sagte Faeser der Rheinischen Post. "Wir wollen wieder ein Heimspiel für unsere Athletinnen und Athleten." Deshalb habe man in Paris den Weg zu einer neuen deutschen Olympiabewerbung vorgestellt. Darüber hinaus betonte die Ministerin, die Bundesregierung werde das Sportfördergesetz grundlegend modernisieren. "Auch die Trainings- und Wettkampfbedingungen in Deutschland wollen wir noch besser machen." Deshalb habe man gerade die Mittel für die Spitzensportförderung um über 40 Millionen Euro erhöht.

AfD legt in Wählergunst wieder zu

Die AfD legt in der Wählergunst wieder zu. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf den neuen Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD demnach auf 18 Prozent der Stimmen. Das ist 1 Punkt mehr als in der Vorwoche. Alle anderen Parteien halten laut der Erhebung, für die vom 9. bis zum 12. August insgesamt 2.008 Personen befragt wurden, die Ergebnisse der Vorwoche. Die SPD kommt demnach auf 15 Prozent, CDU/CSU auf 30,5 Prozent, Bündnis90/Die Grünen auf 10,5 Prozent, die FDP auf 5 Prozent und das BSW auf 9,5 Prozent. "Schwarz-Rot ist die einzige Koalitionsoption, die rechnerisch möglich und von niemandem aus der Union bisher politisch ausgeschlossen wurde", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der Zeitung.

Polizei-Gewerkschaften für generelles Messerverbot in der Öffentlichkeit

In der Diskussion um eine Verschärfung des Waffenrechts spricht sich der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) für ein allgemeines Messerverbot aus. Es sei Zeit, über ein allgemeines Messerverbot nachzudenken, sagte der BDK-Bundesvorsitzende Dirk Peglow der Bild-Zeitung. Der jüngste Vorstoß von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Springmesser in der Öffentlichkeit zu verbieten und bei anderen Messern die Klingenlänge auf maximal 6 Zentimeter zu reduzieren, sei ein erster Schritt. "Aber wir sollten weitergehen. In Deutschland muss sich niemand bewaffnen", sagte Peglow. Auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, forderte eine Verschärfung des Waffenrechts. "Dazu kann auch ein generelles Messerführverbot in der Öffentlichkeit gehören", sagte er der Zeitung.

