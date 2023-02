POLITIK-BLOG/Grünen nennen Prioritäten für Gespräch mit der CDU

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Grünen nennen Prioritäten für Gespräch mit der CDU

Die Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist offen für Gespräche mit der Union, präferiert aber nach der Wahlwiederholung in Berlin eine Fortsetzung des rot-grün-roten Bündnisses. Im Gespräch mit der CDU hätten die Themen bezahlbares Wohnen, Verkehr und Wärmewende Priorität. "Gleichzeitig hat sich nichts verändert an der Präferenz die wir Grünen ja von Anfang an genannt haben: Wir möchte gerne Die Koalition mit der SPD und den Linken fortsetzen", sagte Jarasch.

Giffey gegen zeitliche Aufteilung des Bürgermeisterinnenamts in Berlin

Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) lehnt angesichts des hauchdünnen Vorsprungs der SPD vor den mitregiereden Grünen eine zeitliche Aufteilung der Regierungsamts ab. Die Position als Regierende Bürgermeisterin müsse klar einer Person zugeschrieben werden. Giffey macht erneut deutlich, dass die SPD nicht nur mit Grünen und den Linken Sondierungsverhandlungen führen wolle, sondern auch mit der CDU, die klarer Sieger der Wiederholungswahl in Berlin ist. Ziel müsse eine stabile Regierung sein, so Giffey. Dies könnte auch in einer möglichen Wiederauflage der rot-grün-roten Koalition in Berlin der Fall sein. Giffeys SPD liegt laut dem vorläufigen Endergebnis mit nur 105 Stimmen vor den Grünen. "Ich denke, dass es nicht zielführend wäre für den Lösungsweg in dieser Stadt, wenn wir hier an der Stelle mit Ämterteilung anfangen. Dafür, sage ich Ihnen ganz klar, wäre ich nicht zu haben", sagte Giffey.

Lindner: FDP hält an Strategie im Bund fest

FDP-Chef Christian Lindner hat sich trotz des Ausscheidens seiner Partei aus dem Berliner Abgeordnetenhaus zur Strategie im Bund bekannt. "Wir verfolgen auch in unserer Regierungsbeteiligung eine klare Strategie, die sich hier in Berlin noch nicht ausgezahlt hat, an der wir aber festhalten", sagte der Bundesfinanzminister. Erstens stelle die FDP heraus, "dass Deutschland gut regiert wird", zweitens werde an einer Reihe von "Modernisierungsprojekten" gearbeitet, und drittens seien die Liberalen "in der Ampel Garant für eine Politik der Mitte". Als politische Schlussfolgerungen für die Bundespolitik betonte Lindner, eine Politik gegen das Auto sei "ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen", die irreguläre Migration müsse reduziert werden, und Deutschland müsse wirtschaftlich wieder auf den Erfolgspfad geführt werden.

Giffey-Vize fordert Neuanfang in der Berliner SPD

In der Berliner SPD gibt es Diskussionen über Franziska Giffeys Zukunft. "Diese Wahl ist eine Zäsur für die SPD", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Kian Niroomand dem Spiegel. "Es gab eine deutliche Wechselstimmung. Das können wir nicht ignorieren und einfach so weitermachen. Die Wahl muss Anlass sein für einen Neuanfang." Kevin Hönicke, Beisitzer im Landesvorstand, nennt das Ergebnis "bitter und eine herbe Wahlniederlage". Hönicke forderte im Spiegel einen Neustart. "Wir müssen auch nach allen Seiten offen sein für Gespräche." Die SPD hatte bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus deutliche Verluste hinnehmen müssen. Die CDU legte im Vergleich zu 2021 um 10 Prozentpunkte auf 28,2 Prozent zu. SPD und Grüne bekamen jeweils 18,4 Prozent.

Djir-Sarai: FDP-Handschrift in Ampel muss deutlicher sichtbar werden

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert nach der gestrigen Berlin-Wahl und dem Ausscheiden seiner Partei aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, dass in der Ampel-Koalition auf Bundesebene die "Handschrift der FDP" deutlicher sichtbar sein müsse als bisher. Es gebe eine Reihe von Themen, die in der Koalition auf Bundesebene noch nicht entschieden seien und bei denen es unterschiedliche Positionen gebe, etwa bei der Frage der Planungsbeschleunigung von Infrastrukturprojekten wie dem Straßen- und Autobahnbau. Hier werde von der FDP erwartet, "dass wir unsere Vorstellungen durchsetzen", sagte Djir-Sarai dem Fernsehsender Phoenix. Erneut brachte der FDP-Politiker das Thema Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke "auch nach dem 15. April" ins Spiel.

Wegner: Keine Präferenz in Berlin für Koalitionspartner SPD oder Grüne

Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat keine Präferenz für den Koalitionspartner SPD oder Grüne in einer CDU-geführten Landesregierung. "Ich gehe da völlig ergebnisoffen ran. Ich biete beiden Parteien Gespräche an. Und ich habe da keine Präferenz und auch keine Vorfestlegung", sagte Wegner dem ARD-Morgenmagazin. Die CDU ist bei der Wahlwiederholung in Berlin als klar stärkste Partei hervorgegangen. Die Berliner hätten einen Wechsel für Berlin gewählt, wie Wegner mit Verweis auf die hohen Zugewinne für seine Partei sagte. Die amtierende Koalition aus SPD, Grünen und Linken sei abgestraft worden, da "diese drei Parteien auf offener Bühne gestritten" hätten. "Wir tauschen uns jetzt auf Augenhöhe aus und dann schauen wir, was möglich ist", so Wegner.

Wegner will in Berlin Koalition mit Grünen oder SPD

Der Sieger der Berliners Landtagswahl, der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner, sieht einen klaren Regierungsauftrag für seine Partei und will sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD Gespräche über die Bildung einer Zweierkoalition führen. In Sondierungsgesprächen mit beiden Parteien wolle er herausfinden, "ob wir eine Modernisierungskoalition hinbekommen", sagte Wegner im Bayerischen Rundfunk. Sowohl Umweltthemen als auch die Sozialpolitik der Stadt seien ihm wichtig, beteuerte der Christdemokrat. Wegner warnte die bisherige Regierungskoalition vor einer Neuauflage. "Alle drei Regierungsparteien - SPD, Grüne und Linke - haben verloren", sagte er. Die SPD habe das historisch schlechteste Wahlergebnis eingefahren, das sie je in Berlin hatte - "und die Berliner CDU hat einen klaren Regierungsauftrag".

Giffey will trotz Verlusten in Berlin mit Grünen und Linken sprechen

Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will trotz Verlusten bei der Berliner Wiederholungswahl nicht nur mit der CDU, sondern auch mit ihren Partnern von den Grünen und Linken Sondierungsgespräche führen. Es gehe um stabile Mehrheiten in der Regierung. "Wir werden selbstverständlich für Gespräche mit der CDU zur Verfügung stehen, das gebietet ja auch einfach die demokratische Gepflogenheit", sagte Giffey im Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Blick auf den klaren Wahlsieger CDU. "Aber wir werden natürlich auch mit unseren Koalitionspartnern sprechen, wie es weitergehen kann." Insgesamt gehe es darum, wer "eine stabile politische Mehrheit im Abgeordnetenhaus wirklich organisieren kann". Bei der Landtagswahl liegt die CDU klar vorne, gefolgt von der SPD, die knapp vor den Grünen auf Rang zwei liegt.

Jarasch mit Präferenz bei Rot-Grün-Rot - offen für Gespräche mit der CDU

Die Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch favorisiert eine Koalition mit den bisherigen Regierungspartnern SPD und Linke in der Berliner Landesregierung. Allerdings sagte sie im Deutschlandfunk, dass sie nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus auch mit der CDU als der mit Abstand stärksten Partei "ernsthaft" Sondierungsgespräche führen wolle. "Wenn die CDU uns zum Gespräch einlädt, werden wir tatsächlich auch ernsthafte Gespräche führen", sagte Jarasch. Der Weg zwischen beiden Parteien sei aber "zweifellos etwas weiter" als anderswo. In Berlin gebe es einen "sehr progressiven Grünen-Landesverband" und eine im Kern "sehr, sehr konservative CDU". Die Grünen präferierten aber eine Fortsetzung der rot-grün-roten Landesregierung. Sie wolle nun auch "rasch in Gespräche mit unseren bisherigen Koalitionspartnern kommen".

