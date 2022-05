POLITIK-BLOG/Klingbeil: Ausgangslage in NRW ganz anders als in Schleswig-Holstein

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Klingbeil: Ausgangslage in NRW ganz anders als in Schleswig-Holstein

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat nach der deutlichen Wahlniederlage seiner Partei in Schleswig-Holstein auf andere Bedingungen bei den bevorstehenden Wahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW) verwiesen. "Jetzt kommt Nordrhein-Westfalen, und da ist die Ausgangslage eine ganz andere", sagte Klingbeil im ARD-Morgenmagazin. Der dortige Ministerpräsident Hendrik Wüst habe "ganz andere Popularitätswerte" als der schleswig-holsteinische Wahlsieger Daniel Günther (beide CDU), der laut Befragungen der beliebteste Ministerpräsident in ganz Deutschland sei. "Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen", betonte Klingbeil. In Schleswig-Holstein sei es am Ende vor allem darum gegangen, wer Günthers Koalitionspartner werde, und das habe zu einer Bewegung weg von der SPD zu den Grünen geführt.

