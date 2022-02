POLITIK-BLOG/Kommunen loben Lindners Bereitschaft zur Anhebung der Pendlerpauschale

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Kommunen loben Lindners Bereitschaft zur Anhebung der Pendlerpauschale

Deutschlands Kommunen haben die Bereitschaft von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Anhebung der Pendlerpauschale als "richtiges und wichtiges Signal" begrüßt. "Hunderttausende Personen pendeln täglich zur Arbeit, oftmals aus den ländlichen Räumen in die Metropolen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Angesichts der "explosionsartig steigenden Energie- und Benzinkosten" sei für diese Gruppe "deshalb Entlastung notwendig". Landsberg reagierte auf Aussagen Lindners im Sender RTL, wonach eine Anpassung der Pendlerpauschale angesichts der gestiegenen Energiepreise "am Finanzminister nicht scheitern" werde.

Umfrage: Ampel-Parteien verlieren weiter an Zustimmung

Die Ampel-Parteien verlieren einer aktuellen Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter an Zustimmung. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würde sich die SPD um einen Punkt auf 23 Prozent verschlechtern, wie es in der von der Bild-Zeitung veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa heißt. Die FDP büßt einen halben Punkt ein und kommt auf 12 Prozent. Die Grünen halten ihren Wert von 15 Prozent. Demgegenüber gewinnen CDU/CSU einen Punkt und kommen nunmehr auf 26 Prozent. Auch die AfD legt einen Punkt zu und verbessert sich auf 11 Prozent. Die Linke verbessert sich um einen halben Punkt auf 7 Prozent. Insa-Chef Hermann Binkert sagte: "Die SPD lässt Federn, die Union wird stärker. Der Kanzler-Bonus wird zum Kanzler-Malus." Scholz gewinne ausschließlich noch bei den weniger werdenden SPD-Wählern.

CDU-Außenexperte kritisiert Scholz' Zurückhaltung bei Nord Stream 2

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat ein gemischtes Fazit des Antrittsbesuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei US-Präsident Joe Biden gezogen. Scholz habe zwar im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine "deutlich klarere Botschaften als sonst" gesetzt und "harte, gemeinsame und abgestimmte Sanktionen" angekündigt, sagte Kiesewetter dem Handelsblatt. "Allerdings blieb er weiterhin konkrete Zusicherungen Deutschlands schuldig." Kiesewetter bemängelte das Fehlen einer klaren Stellungnahme zu konkreten Sanktionen und zum Ende der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. "Ohne Not hätte Scholz hier konkrete Aussagen treffen können, da US-Präsident Biden ihm die Brücke ja baute und die Pipeline ohnehin für tot erklärte im Falle eines russischen Angriffs."

Ischinger sieht Erfolg für Scholz in Washington

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat den Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Washington als "Erfolg" gewertet. "Der Bundeskanzler hat sich in einer außerordentlich schwierigen Lage wacker geschlagen. Er hat das transatlantische Verhältnis nachdrücklich und überzeugend bekräftigt. Das war in der aktuellen Lage wichtig und notwendig", sagte Ischinger der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France. Auch beim Thema der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 habe der gemeinsame Auftritt mit US-Präsident Joe Biden "trotz Formulierungsunterschieden gezeigt, dass es in dieser für Deutschland sehr schwierigen Frage keinen Streit mit Amerika gibt".

64 Prozent unzufrieden mit Arbeit der Ampel-Koalition

Nur 30 Prozent der Bundesbürger sind laut aktuellem RTL/ntv-Trendbarometer insgesamt mit der bisherigen Arbeit der Ampel-Koalition zufrieden. 64 Prozent sind damit weniger oder gar nicht zufrieden, teilte RTL mit. Mehrheitlich mit der Arbeit der Koalition zufrieden sind demnach ausschließlich die Anhänger der SPD (74 Prozent) und der Grünen (76 Prozent). Von den FDP-Anhängern sind hingegen nur 31 Prozent zufrieden, 64 Prozent aber weniger oder gar nicht zufrieden. Von den Anhängern der Unionsparteien sind 83 Prozent, von den AfD-Anhängern sind 99 Prozent mit der Arbeit der Bundesregierung nicht zufrieden.

