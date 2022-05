POLITIK-BLOG/Lambrecht optimistisch zum Sondervermögen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Lambrecht optimistisch zum Sondervermögen

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sich zuversichtlich für eine Einigung mit der Union über das Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gezeigt. "Wir sind im Moment in guten Gesprächen, und die Möglichkeiten sollten wir nutzen", sagte Lambrecht im ARD-Morgenmagazin. "Ich bin sehr optimistisch." Sie habe das Gefühl, alle wollten an einem Strang ziehen. Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) beharrte aber auf Zusagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), das Sondervermögen sei für die Bundeswehr bestimmt, und es sollten regelmäßig 2 Prozent der Wirtschaftsleistung in Verteidigungspolitik fließen. "Beide Aussagen waren richtig und müssen umgesetzt werden." SPD-Aussagen, die Ampel-Koalition könne auch alleine beschließen, nannte er "eine Drohkulisse, die ich nicht ernst nehme".

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2022 02:38 ET (06:38 GMT)