POLITIK-BLOG/Lindner: Russland hätte nicht an G20-Treffen teilnehmen sollen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Lindner: Russland hätte nicht an G20-Treffen teilnehmen sollen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Teilnahme am Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Washington verteidigt, nachdem zahlreiche andere westliche Teilnehmer das Treffen wegen der Präsenz Russlands verlassen hatten. "Nicht Demokratien wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien oder Japan müssen ein G20-Treffen verlassen", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Der Aggressor Russland hätte nicht teilnehmen sollen. Das hab ich in der Sitzung gesagt", erklärte er. "Mögen andere ihre Haltung anders zum Ausdruck bringen, wir haben es so gemacht." US-Finanzministerin Janet Yellen und mehrere ihrer Kollegen hatten den Sitzungssaal verlassen, als der russische Vertreter das Wort ergriff.

Ifo: Reformen bei Mini- und Midijobs verschärfen Teilzeitfalle für Frauen

Geplante Reformen bei Mini- und Midijobs und der Einkommensteuer verschärfen nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung die "Teilzeitfalle", von der vor allem Frauen als Zweitverdienerinnen betroffen seien. "Zwar hätten die Reformen insgesamt eine positive Auswirkung auf die Arbeitsmarktbeteiligung, jedoch würden vor allem Männer ihre Arbeitszeit erhöhen. Frauen würden hingegen ihre Arbeitszeit verringern und noch häufiger in Teilzeit arbeiten", sagte Ifo-Forscher Maximilian Blömer. Durch die Reform würden gut 80.000 Frauen mehr in Teilzeitjobs mit wenigen Stunden arbeiten und 40.000 ihre Vollzeittätigkeit aufgeben. Auch nach Berücksichtigung der positiven Beschäftigungswirkung vorgesehener Steuerentlastungen würde sich die Arbeitszeit von Frauen noch um umgerechnet 7.000 Vollzeitstellen verringern.

