POLITIK-BLOG/Lindner zu Gesprächen in Griechenland und Bulgarien

Lindner zu Gesprächen in Griechenland und Bulgarien

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) besucht am Dienstag Griechenland und Bulgarien. Das teilte das Finanzministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bei Gesprächen mit Finanzminister Christos Staikouras und Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in Griechenland sowie Finanzminister Assen Vassilev und Premierminister Kiril Petkov in Bulgarien gehe es um die ökonomische und geopolitische Situation der Länder. "Griechenland und Bulgarien sind wichtige Partner Deutschlands in der EU", erklärte das Finanzministerium.

Ökonomen begrüßen Habecks Entflechtungspläne

Ökonomen haben sich hinter den Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Verschärfung des Kartellrechtes gestellt. "Das Kartellrecht erlaubt schon jetzt eine Zerschlagung von Unternehmen, aber nur im Zusammenhang mit einem Missbrauch", sagte der Chef des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach, der Rheinischen Post. Deshalb sei eine Beweislastumkehr zu begrüßen. "Sollten sich im Rahmen der Marktbeobachtung konkrete Hinweise darauf ergeben, dass die Durchsetzung der Wettbewerbsregeln dauerhaft unzureichend ist, könnte eine Beweislastumkehr in Betracht gezogen werden", sagte Wambach. Auch der Düsseldorfer Ökonom Justus Haucap lobte Habecks Pläne. "Eine Entflechtung unabhängig von einem Missbrauchsverfahren gibt es bisher nicht. Ich begrüße den Vorstoß von Herrn Habeck", sagte er.

Union baut Vorsprung in Wahlumfrage weiter aus

Die Union hat in einer jüngsten Wahlumfrage ihren Vorsprung etwas ausgebaut. Im aktuellen Insa-Meinungstrend gewinnen CDU/CSU einen halben Prozentpunkt auf 27,5 Prozent hinzu, so die Bild-Zeitung. Bündnis 90/Die Grünen verlieren einen halben Prozentpunkt auf 21 Prozent. SPD (20 Prozent), FDP (9,5 Prozent), AfD (10,5 Prozent) und Linke (3,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Auch die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf 8 Prozent. Die Ampel-Koalition verteidigt demnach mit zusammen 50,5 Prozent ihre Mehrheit. Aber auch in dieser Woche würden die Grünen als stärkste Kraft im Bündnis die Kanzlerin oder den Kanzler stellen.

