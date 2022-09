POLITIK-BLOG/Lindner: Zu Nachfolge von 9-Euro-Ticket jetzt Länder dran

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Lindner: Zu Nachfolge von 9-Euro-Ticket jetzt Länder dran

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat wie zuvor schon Verkehrsminister Volker Wissing (beide FDP) eine Finanzbeteiligung der Länder für eine Nachfolge-Regelung zum 9-Euro-Ticket angemahnt. "Volker Wissing hat mich überzeugt: Er kann mit einem Bruchteil der Finanzmittel des 9-Euro-Tickets ein bundesweit nutzbares, digital buchbares Ticket realisieren", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Jetzt sind die Länder dran", betonte der Finanzminister. "Wenn die Finanzierungsfrage klar ist, kann der Preis festgelegt werden."

Ifo-Institut: Deutsche für Rechtsanspruch auf Weiterbildung

77 Prozent der Deutschen sind laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung für einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung aus einem Katalog von Angeboten, den die Unternehmen vorlegen. Und 63 Prozent sind demnach für verpflichtende jährliche Weiterbildungen in Berufen, die vom Strukturwandel besonders betroffen sind. 72 Prozent der Befragten hielten berufliche Weiterbildungen für eine gute Maßnahme, um mit dem Strukturwandel Schritt zu halten, so das Institut unter Verweis auf das Ifo-Bildungsbarometer 2022, für das über 4.000 Erwachsene in Deutschland befragt worden seien. Die Auswirkungen des Strukturwandels sehen die Deutschen demnach eher negativ: 54 Prozent sahen durch den Strukturwandel mehr Verlierer als Gewinner.

Lindner erwartet im Budget 2022 noch Entlastungsspielräume

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) rechnet nach eigenen Angaben mit Spielräumen im Bundeshaushalt 2022 für weitere Entlastungen noch in diesem Jahr. "Mein Eindruck ist, dass wir im Haushalt 2022 noch Spielräume erarbeiten können, um bereits in diesem Jahr weitere Entlastungen auf den Weg zu bringen", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Bei diesem dritten Entlastungspaket müssen wir zusätzlich auch Rentnerinnen, Rentner und Studierende in den Blick nehmen", hob er hervor.

Wissing will Länderbeitrag zu Nachfolge von 9-Euro-Ticket

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich zuversichtlich für eine Nachfolge-Regelung für das 9-Euro-Ticket gezeigt, dafür aber auf einen Finanzbeitrag der Länder gepocht. Er sei sich mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einig, dass dieses Ticket gemeinsam von Bund und Ländern finanziert werden müsse, sagte Wissing im Deutschlandfunk laut dem Sender. Zunächst müssten jedoch die Länder sagen, wie viel sie zu zahlen bereit seien. Dann könne man über die Höhe des Preises und den Geltungsbereich reden. Bis diese Fragen geklärt seien, gelte kurzfristig wieder die alte Tarifstruktur im Nahverkehr. In einem Statement bei der Kabinettsklausur in Meseberg betonte Wissing zudem auf eine Frage, er könne sich mit der Idee eines verbesserten Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr "nicht nur anfreunden, sondern die Idee stammt von mir".

Scholz betont Bedeutung Gorbatschows für Entwicklung Europas

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine die Bedeutung des verstorbenen sowjetischen Ex-Präsidenten Michail Gorbatschow für die Demokratie in Europa hervorgehoben. "Wir wissen, dass er in einer Zeit gestorben ist, in der nicht nur die Demokratie in Russland gescheitert ist,... sondern auch Russland und der russische Präsident Putin neue Gräben in Europa zieht und einen furchtbaren Krieg gegen ein Nachbarland, die Ukraine begonnen hat", sagte Scholz in einem Statement zu Beginn des zweiten Tages der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. "Und gerade deshalb denken wir an Michail Gorbatschow und wissen, welche Bedeutung er für die Entwicklung Europas und auch unseres Landes in den letzen Jahren hatte." Scholz würdigte Gorbatschows Bedeutung dafür, dass Demokratie und Freiheit in Europa möglich geworden sind und Deutschland vereint werden konnte.

Wirtschaftsweise fordert massive Ausweitung der Energieproduktion

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält es für notwendig, dass die drei noch am Netz verbliebenen Atomkraftwerke bis mindestens 2030 weiter laufen. Außerdem müssten die drei zuletzt stillgelegten AKW reaktiviert werden. "Kurzfristig muss die Laufzeit der drei verbliebenen Atomkraftwerke verlängert und es sollte auch geprüft werden, ob die drei zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerke wieder ans Netz gebracht werden können", sagte Grimm der Bild-Zeitung. Grimm forderte die Bundesregierung dazu auf, nun "gleichzeitig Rahmenbedingungen schaffen, um den Bau neuer Gaskraftwerke anzustoßen, die schnellstmöglich Kohle- und Atomkraft ablösen und ab 2030 dann mit Wasserstoff betrieben werden." Um den Energiebedarf zu decken, seien zusätzlich Gaskraftwerks-Kapazitäten von bis zu 30 Gigawatt nötig.

