POLITIK-BLOG/Linke stellt eigenen Präsidentschaftskandidaten auf

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Linke stellt eigenen Präsidentschaftskandidaten auf

Die Linke geht mit einem eigenen Kandidaten in die Wahl für das Amt des Bundespräsidenten am 13. Februar. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, soll der 65-jährige Arzt und Sozialarbeiter Gerhard Trabert aus Mainz für die Partei gegen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD) antreten. Das bestätigten sowohl Partei- und Fraktionsspitze der Linken als auch Trabert selbst der SZ. Eine offizielle Vorstellung des Präsidentschaftskandidaten ist für Dienstag geplant. Trabert will diese Kandidatur nach eigenen Worten nutzen, um auf die Armut und soziale Ungerechtigkeit in Deutschland hinzuweisen: "Es geht nicht um mich. Es geht mir um die Menschen, für die ich mich engagiere", sagte er. Eine zweite Amtszeit Steinmeiers gilt allerdings als gesichert, da ihn sowohl SPD, Grüne und FDP als auch CDU und CSU unterstützen.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 01:09 ET (06:09 GMT)