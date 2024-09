POLITIK-BLOG/Merz reist in die Türkei - Magazin

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Merz reist in die Türkei - Magazin

Der CDU-Vorsitzende und Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz, will einem Magazinbericht zufolge ab dem 17. September zu politischen Gesprächen nach Ankara und Istanbul reisen. Aus Unionskreisen heißt es, dass Merz auf der Reise auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu Gesprächen treffen werde, wie der Spiegel berichtete. In Istanbul plane man einen Austausch mit dem dortigen Bürgermeister und türkischem Oppositionsführer Ekrem Imamoglu. Die Reise solle den außenpolitischen Anspruch von Merz verdeutlichen, der hofft, in nächster Zeit als Kanzlerkandidat der Union ausgerufen zu werden. Die Reise sei Merz' eigene Idee gewesen, heißt es. Auf dem Themenzettel stünden alle "aktuell relevanten Themen", von der Nato über das Verhältnis der Türkei zur Europäischen Union bis zum Krieg Russlands gegen die Ukraine.

