POLITIK-BLOG/MIT will für Mitarbeiterbeteiligung doppelt so hohen Freibetrag

MIT will für Mitarbeiterbeteiligung doppelt so hohen Freibetrag

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) von CDU und CSU hat die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Förderung der Mitarbeiterbeteiligung an neuen Firmen begrüßt, aber deutlich höhere steuerliche Freibeträge gefordert. "Die Pläne der Ampel scheinen in die richtige Richtung zu gehen. Aber für ein Kraftpaket reicht es noch nicht", sagte MIT-Chefin Gitta Connemann der Rheinischen Post. Der steuerfreie Höchstbetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen müsse sich am europäischen Niveau orientieren und "auf mindestens 10.000 Euro angehoben werden". Lindner plant hingegen im neuen Zukunftsfinanzierungsgesetz einen neuen Höchstbetrag von 5.000 Euro anstatt bisher 1.440 Euro.

Apothekerverband gegen Cannabis-Modellprojekte

Die Apotheken halten nach Angaben aus ihrem Verband nichts davon, dass sie Cannabis im Rahmen von Modellprojekten abgeben sollen. "Wenn Cannabis in Modellregionen erprobt wird, wird dies über die Apotheken laufen müssen, um die wissenschaftliche Begleitung abzusichern. Auf diese zusätzliche Aufgabe legen die Apotheken allerdings keinen Wert", sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der Rheinischen Post. "Unsere Aufgabe ist es, die Patienten mit Medikamenten zu versorgen. Das ist angesichts der Lieferengpässe schon schwer genug", so Preis weiter. Der Verbandschef warnte vor den Gefahren der Cannabis-Legalisierung für Jugendliche: "Auch die abgespeckte Version der Cannabis-Legalisierung ist medizinisch und pharmazeutisch nicht vertretbar."

