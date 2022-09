POLITIK-BLOG/Schirdewan nimmt nach Wagenknecht-Eklat Linksfraktionsspitze in die Pflicht

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Schirdewan nimmt nach Wagenknecht-Eklat Linksfraktionsspitze in die Pflicht

Nach dem Eklat um die jüngste Rede der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht im Bundestag nimmt Parteichef Martin Schirdewan die Fraktionsführung in die Pflicht. Die von Wagenknechts Rede ausgelösten Parteiaustritte schmerzten sehr und zeigten, dass "die Missachtung demokratischer Beschlüsse bei Auftritten im Namen der Fraktion durch einzelne Abgeordnete" der Linken "massiv" schadeten, sagte Schirdewan den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Mittwoch. "Es ist Aufgabe der Fraktionsführung dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholt." Wagenknecht hatte sich am vergangenen Donnerstag in der Debatte über den Haushalt des Wirtschaftsministeriums geäußert. Mit Blick auf die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen dessen Angriffskriegs in der Ukraine warf sie der Bundesregierung vor, "einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen".

Heil: Bürgergeld soll sich auf effektive Hilfe konzentrieren

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Kritik an dem von ihm konzipierten neuen Bürgergeld zurückgewiesen, das am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht werden soll. "Das alte System war eines, das in der damaligen Zeit war", hob Heil im ARD-Morgenmagazin hervor. "Wir habe eine ganz andere Lage am Arbeitsmarkt, die geprägt ist von Arbeits- und Fachkräftemangel." Deshalb sollten Brücken aus der Arbeitslosigkeit gebaut werden - so durch das Nachholen von Berufsabschlüssen. Zudem sei es weniger bürokratisch. "Wir konzentrieren uns auf effektive Hilfe", sagte Heil. Es solle aber auch Mitwirkungspflichten "und auch im Zweifelsfall Sanktionen" geben.

Städtetag fordert Nachbesserungen beim Bürgergeld

Der Deutsche Städtetag hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu Nachbesserungen beim neuen Bürgergeld aufgefordert, das am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden soll. Die Balance zwischen Fördern und Fordern müsse erhalten werden, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Funke-Mediengruppe. "Der Gesetzentwurf sieht vor, bewährte Rahmenbedingungen auszusetzen", kritisierte er. Die Jobcenter müssten für zwei Jahre jegliche Wohnkosten akzeptieren. Das Vermögen spiele für zwei Jahre keine große Rolle. Diese Karenzzeiten seien zu lang und müssten verkürzt werden. "Auch Sanktionen dürfen nicht fehlen, die leicht verständlich sind, ganz im Sinne des Bundesverfassungsgerichtsurteils", betonte Dedy.

