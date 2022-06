POLITIK-BLOG/Scholz skeptisch zu verlängerten Nutzung von Atomstrom

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Scholz skeptisch zu verlängerten Nutzung von Atomstrom

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich erneut gegen eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken ausgesprochen, da dies praktisch schwer umsetzbar sei. Die Brennstäbe in den verbliebenen drei Atommeilern reichten nach einheitlicher Expertenmeinung noch bis zum Ende des Jahres. Vorschläge, dass man die Brennstäbe nicht jetzt, sondern später nutzen sollte, seien "nicht ganz richtig ausgedacht", weil aktuell Energielieferungen aus dem Ausland nach Deutschland gedrosselt würden. Deshalb sei es jetzt richtig, soviel Gas wie möglich bei der Stromproduktion einzusparen. "Insofern gibt es, wenn man genau hinschaut, eigentlich bisher niemanden, der vorgeschlagen hat, wie es geht", sagte Scholz zur längeren Nutzung der Atomkraft. "Das ist wohl ein ziemlich einheitliches Expertenwissen."

IG Bau warnt vor Mietenspirale und Rückzug aus Wohnungsbau

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hat die Immobilienwirtschaft davor gewarnt, die Mietenspirale weiter nach oben zu drehen und damit die Inflation zusätzlich anzuheizen. Völlig unverantwortlich sei zudem die Ankündigung weiter Teile der Immobilienwirtschaft, bereits geplante Projekte im Wohnungsneubau künftig auf Eis zu legen. "Es ist fatal, in einer Phase wachsender Zuwanderung und zunehmender Wohnungsnot beim Neubau auf die Bremse zu treten. Wer dann noch munter an der Mietenschraube drehen will und darüber auch noch öffentlich spricht, lässt jedes Maß an sozialer Verantwortung vermissen", sagte der IG Bau-Bundesvorsitzende Robert Feiger. Er fordert die Immobilienwirtschaft auf, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen. Dies bedeute, bei den Mieten Maß zu halten, auf Steigerungen weitgehend zu verzichten und darüber hinaus beim Wohnungsbau nicht nachzulassen.

RWI-Institut: Laufzeiten für Atommeiler um eine Dekade verlängern

Der Energieexperte des RWI-Forschungsinstituts in Essen, Manuel Frondel, hält angesichts der Gaskrise eine Verlängerung von Atomkraft-Laufzeiten für sinnvoll. "Auch wenn ich kein großer Freund von Kernkraft bin, sollte in der jetzigen Engpasssituation darüber nachgedacht werden, den verbliebenen drei Krenkraftwerken eine Verlängerung der Laufzeiten zu gewähren, aber nicht einfach für einige wenige Jahre. Vielmehr sollten diese eine Dekade und länger laufen dürfen", sagte Frondel der Rheinischen Post. "Das hilft vor allem dem Klima und verbessert die Sicherheit der Stromversorgung, auch wenn dadurch nur wenig Erdgas eingespart wird." Zugleich warnte Frondel vor übertriebenen Hoffnungen durch Kohlekraftwerke: "Ein sehr hoher Prozentsatz an Gaskraftwerken läuft aber in Kraftwärmekopplung und diese können wegen der benötigten Wärmeproduktion nicht einfach abgeschaltet werden."

