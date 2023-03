POLITIK-BLOG/Sozialverband kritisiert 49 Euro für Deutschland-Ticket als zu hoch

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Sozialverband kritisiert 49 Euro für Deutschland-Ticket als zu hoch

Der Sozialverband Deutschland kritisiert den geplanten Preis von monatlich 49 Euro für das Deutschlandticket als viel zu hoch. "Für viele Menschen stellen 49 Euro pro Monat eine große Hürde dar. Die Politik verpasst hier eine Riesenchance in Sachen sozialer Teilhabe und Umweltschutz", sagte die Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der Funke-Mediengruppe. Der Sozialverband setze sich für ein "29-Euro-Ticket" als Anschlussregelung für das erfolgreiche 9-Euro-Ticket ein. "Dieser Preis würde Portemonnaie und Umwelt gleichermaßen schonen, da so deutlich mehr Menschen vom Auto auf den ÖPNV umsteigen würden", sagte Engelmeier. Zudem kritisierte die Sozialverbandschefin, dass für die Nutzung des Tickets eine Abfrage bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa vorausgesetzt werde. Dies sei "nicht nachzuvollziehen".

Strack-Zimmermann und Wüstner dringen auf schnellere Beschaffung für Bundeswehr

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat angesichts langer Lieferzeiten weniger "Goldrand"-Lösungen bei der Materialbeschaffung für die Bundeswehr gefordert. "Deutschland hat immer spezielle Wünsche gehabt, die nicht marktgängig sind", sagte Strack-Zimmermann am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Es müsse bei der Beschaffung jedoch "viel, viel schneller gehen", forderte die FDP-Politikerin. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner. "Wir können auf dem Markt direkt einkaufen, nicht alles ausschreiben", sagte Strack-Zimmermann. Deutschland habe sich jahrzehntelang erlaubt, bei Bestellungen für die Bundeswehr "immer noch ein bisschen extra", sogenannte "Goldrandlösungen", zu verlangen. "Tatsache ist, wir brauchen schnell Dinge, die auf dem Markt sind." Wüstner sagte im Radiosender Bayern 2, die Verteidigungspolitik habe "mehr oder weniger ein Jahr verloren". Im vergangenen Mai seien "Panzerhaubitzen weg in die Ukraine" gegangen. "Sofort haben alle den Bedarf aufgezeigt, dass diese schnell ersetzt werden müssen. Wenn wir Glück haben, werden sie jetzt bis kurz vor Ostern unter Vertrag genommen und dann erst bestellt."

Lehrerverbände üben massive Kritik an Bildungsgipfel

Vor dem Bildungsgipfel der Bundesregierung haben Lehrervertreter massive Kritik an dem Treffen geäußert. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, bezeichnete das Format des Treffens gegenüber der Funke-Mediengruppe als "enttäuschend, weil es den Aufgaben, die wir im Bildungswesen vor uns haben, nicht gerecht wird". Es seien so große Veränderungen notwendig, dass ein solcher Gipfel nicht ausreichend sei. Auch vom Deutschen Lehrerverband kam Kritik, vor allem am Fehlen zahlreicher Kultusministerinnen und -minister. Man könne nicht mehr von einem Gipfel reden, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Die Erwartungen des Lehrerverbandes seien daher "bescheiden". Er forderte, "dass der Bund klarstellt, wann und mit welcher Haushaltsausstattung die im Koalitionsvertrag der Ampel verabredeten Bildungsprojekte umgesetzt werden".

Stark-Watzinger: Reform des Bildungssystems ist Gemeinschaftsaufgabe

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat die Reform des Bildungssystems vor als gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern bezeichnet. Es gebe einen großen Mangel an Lehrkräften und einen Investitionsstau an den Schulen, sagte sie im Deutschlandfunk vor dem zweitägigen Bildungsgipfel. Zudem fehlten flächendeckend digitale Angebote. Der Lehrberuf müsse auch wieder attraktiver werden, die Schulen müssten besser aufgestellt sein. Dies sei eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Aus der CDU wurde der Gipfel im Vorfeld aber als "Show-Veranstaltung" kritisiert. Unterdessen bekräftigte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ihre Forderung nach einem Bildungs-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro und brachte zur Finanzierung eine Abgabe auf hohe Vermögen ins Spiel. "Ich als SPD-Vorsitzende wäre auch gerne bereit, die heranzuziehen", sagte sie im ARD-Morgenmagazin.

Eon-Chef Birnbaum: Deindustrialisierung hat bereits begonnen

Nach Einschätzung von Eon-Chef Leonhard Birnbaum hat eine Deindustrialisierung Deutschlands aufgrund der hohen Energiepreise bereits begonnen. "In Teilen leider ja", sagte der Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers im Gespräch mit dem Manager Magazin auf die Frage, ob die Deindustrialisierung bereits laufe. Es handele sich um einen schleichenden Prozess, schon jetzt fielen in Unternehmen die Entscheidungen für die nächste Großinvestition oft nicht mehr für Deutschland. "Das Ergebnis zeigt sich dann erst so richtig in fünf bis zehn Jahren." Dass aktuell so viele Unternehmen gute Ergebnisse zeigten, dürfe nicht täuschen, sagte Birnbaum. Oft würden diese vor allem im Ausland erwirtschaftet. "Eine Verdreifachung der Energiepreise zieht eine gewaltige Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nach sich."

Kontakt zur Redaktion: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2023 05:02 ET (09:02 GMT)