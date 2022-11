POLITIK-BLOG/Sozialverband warnt Parteien beim Bürgergeld vor Spielchen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Sozialverband warnt vor "parteipolitischen Spielchen" beim Bürgergeld

Vor der Abstimmung über das Bürgergeld im Bundesrat hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) die Union vor einer Blockade gewarnt. "Die Grundsicherungssysteme müssen dringend modernisiert werden", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Jetzt in der Krise auf die notwendigen Schritte zu verzichten, wäre fatal. Wer das Bürgergeld für parteipolitische Spielchen nutzt, sollte sich dringend an seine gesellschaftliche Verantwortung erinnern." Sie forderte alle politischen Entscheidungsträger dazu auf, unterschiedliche Gruppen nicht weiter gegeneinander aufzuhetzen, sondern einen Beitrag für den sozialen Frieden zu leisten. CDU/CSU und SPD hätten die Karenzzeiten 2020 gemeinsam befristet auf den Weg gebracht hatten. Nun muss es darum gehen, diese guten Regelungen zu entfristen, forderte sie.

Union und SPD bekräftigen vor Bundesrat Differenzen zum Bürgergeld

Vor der Abstimmung im Bundesrat über die Einführung des Bürgergelds bleiben die Fronten verhärtet und eine Anrufung des Vermittlungsausschutzes scheint sicher. Die Union bekräftigte ihre Blockadehaltung mit Verweis darauf, dass die geplante Höhe des Schonvermögens ungerecht sei und das Bürgergeld die Motivation zur Aufnahme von Arbeit senken werde. Die SPD betonte hingegen, dass die geplante Erneuerung des Hartz-IV-Systems eine Frage des Respekts sei und mehr Menschen in Arbeit bringen soll. CDU-Generalsekretär Mario Czaja erklärte im ZDF-Morgenmagazin, dass die CDU-geführten Länder die Bürgergeld-Pläne der Ampel-Koalition für falsch hielten und sich daher im Bundesrat wohl ihrer Stimme enthalten wollten.

Söder will Bürgergeld im Bundesrat blockieren

Nach der Bundestagsentscheidung für das neue Bürgergeld hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit einer Blockade im Bundesrat gedroht. "Das Bürgergeld ist im Bundesrat so nicht zustimmungsfähig", sagte der CSU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das Bürgergeld benachteiligt die unteren Einkommensgruppen, die hart arbeiten müssen: Kassiererinnen, Friseurinnen, Busfahrer, Polizeimeister, die jeden Tag versuchen, über die Runden zu kommen - und am Ende feststellen müssen, dass Nichtarbeiten annähernd so lukrativ ist wie Arbeiten. Das ist ungerecht", sagte Söder.

