POLITIK-BLOG/SPD-Politiker Stegner wirbt für Ampel in NRW

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

SPD-Politiker Stegner wirbt für Ampel in NRW

Der SPD-Politiker und frühere Parteivize Ralf Stegner hat an die Grünen in Nordrhein-Westfalen (NRW) appelliert, trotz des Wahlsieges der CDU mit SPD und FDP zu regieren. "Die NRW-Grünen wären gut beraten, wenn sie eine Ampel im bevölkerungsreichsten Land ernsthaft in Erwägung ziehen würden. Schrecken müsste sie das sicher nicht, sie haben ja von der Ampel in Berlin stark profitiert", sagte Stegner der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Und die grüne Basis will von einem Bündnis mit der CDU nichts wissen." Schwarz-Gelb sei an Rhein und Ruhr abgewählt worden, und eine Ampel in Düsseldorf würde die Ampel in Berlin "erheblich stabilisieren" und "auch für mehr Kraft im Bundesrat sorgen".

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2022 02:18 ET (06:18 GMT)