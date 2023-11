POLITIK-BLOG/SPD will Änderung der Schuldenbremse

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

SPD will höhere Belastung von Superreichen und Änderung der Schuldenbremse

Die SPD-Spitze will eine höhere Belastung von Superreichen und eine Änderung der Schuldenbremse. Mit einem groß angelegten klimaneutralen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft soll einem Bericht zufolge bis 2030 eine Million neue Arbeitsplätze ermöglicht werden. Mit einem staatlichen Deutschlandfonds soll privates Kapital aktiviert und jährlich ein Investitionsvolumen von 100 Milliarden Euro geschaffen werden, berichteten die RND-Zeitungen aus einem Papier für den anstehenden SPD-Bundesparteitag. Ferner sollen die Einkommens-, Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie die Schuldenbremse reformiert werden, Superreiche sollen zusätzliche Abgaben leisten. Hauptziel sei, den Industriestandort zu stärken, Bildungschancen zu sichern und Vertrauen in den Staat zurückzugewinnen, heißt es demnach weiter in dem Entwurf für den wirtschaftspolitischen Leitantrag für den Bundesparteitag im Dezember, mit dem sich das SPD-Präsidium in seiner Sitzung am Montag befassen wollte.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2023 03:16 ET (08:16 GMT)