POLITIK-BLOG/Stahlindustrie warnt vor Folgen eines Erdgasembargos

Stahlindustrie warnt vor Folgen eines Erdgasembargos

Die Stahlindustrie in Deutschland hat vor den Folgen eines insbesondere auf Erdgas ausgerichteten Embargos gewarnt. Ein Importstopp ohne gesicherte Alternativen würde die Unternehmen der Stahlindustrie dem Risiko von Zwangsabschaltungen aussetzen, warnte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff. "Dies würde direkt zu Produktionsunterbrechungen, Kurzarbeit und gegebenenfalls Beschäftigungsverlusten führen." Zusätzliche massive Versorgungsprobleme bei den Stahlverarbeitern bis hin zu den Endkunden wären ebenso die Folge. In der Gesamtschau drohten "dauerhafte Arbeitsplatzverluste und gravierende wirtschaftliche Schäden". Ein Importstopp würde nicht nur zu Produktionsstillständen in der Stahlindustrie, sondern auch zu einem Einbruch der Industrieproduktion in Deutschland und der EU führen.

Klingbeil verspricht Entlastungspaket in dieser Woche

In der Diskussion um weitere Entlastungen angesichts explodierender Energiepreise verspricht der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil mehr Tempo und eine Entscheidung in den nächsten Tagen. "In dieser Woche wird es ein zweites Paket geben. Es gibt diese Woche eine politische Verständigung", sagte Klingbeil der Bild-Zeitung. Eine weitere Entlastung sei auch mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhang zwingend, so der SPD-Chef. "Die Gesellschaft wird damit belastet. Und es ist unsere Aufgabe als Politik, den Zusammenhalt in diesem Land zu sichern", erklärte Klingbeil.

Gießereien: Politik muss Wertschöpfungskette erhalten

Der Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG) hat Politik und Kunden zum Handeln aufgefordert, "um den Erhalt der Wertschöpfungskette am Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern". Die Auswirkungen der Russland-Sanktionen seien "für den gesamten Industriezweig in Deutschland wirtschaftlich existenzbedrohend". Die Energiepreise stiegen weiter in schwindelerregende Höhen, und die Beschaffungskosten für Rohstoffe hätten Höchstpreise erreicht. "Besonders dramatisch" sei die Situation bei Roheisen - rund 25 Prozent des in deutschen Gießereien eingesetzten Roheisens stamme aus Russland. Guss werde beispielsweise zwingend für erneuerbare Energien benötigt. Es müsse ein Industriestrompreis eingeführt werden, der die Unternehmen entlaste. Gleiches gelte für Gaspreise. Hier müsse "eine spürbare Entlastung geschaffen und auf weitere Verteuerung verzichtet werden".

Mittelstandsverband will "ganzheitliches Entlastungspaket"

Der Mittelstand fordert in der aktuellen Hochpreisphase für Energie ein "ganzheitliches Entlastungspaket" für Bevölkerung und Unternehmen. "Die Mehrwertsteuer auf Energieträger sollte temporär von 19 auf 7 Prozent oder weiter reduziert werden, die Energiesteuer auf Kraftstoffe sollte befristet halbiert werden, die Pendlerpauschale vom ersten Kilometer an 40 Cent betragen", sagte der Chef des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Markus Jerger, der Funke Mediengruppe. "Im Grunde würde es reichen, dass der Staat das zurückgibt, was er durch die hohen Energiepreise zusätzlich an Steuern kassiert hat." Die Verbraucher gegeneinander durch verschiedene Konzepte auszuspielen, sei "vollkommen falsch". Das von der SPD erwogene Mobilitätsgeld könne aber für Mittelständler erneut zu mehr Bürokratie führen.

