POLITIK-BLOG/Strack-Zimmermann: Neue US-Marschflugkörper ein strategisches Signal

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Strack-Zimmermann: Neue US-Marschflugkörper ein strategisches Signal

Die FDP-Europapolitikerin und Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht in der geplanten Stationierung von neuen US-Marschflugkörpern in Deutschland eine klares strategisches Signal. Strack-Zimmermann sagte der Rheinischen Post: "Das ist strategisch für das Bündnis von enormer Bedeutung." Strack-Zimmerman weiter: "Denn Deutschland ist die zentrale Drehscheibe Europas auch und besonders, wenn es um das Verlegen von Truppen aus dem Westen Richtung Osten geht." Daher mache die Entscheidung "großen Sinn", betonte die FDP-Politikerin. Für eine stärkere militärische Abschreckung zum Schutz der Nato-Partner in Europa wollen die USA in Deutschland von 2026 an zeitweise Marschflugkörper vom Typ Tomahawk und andere weitreichende Waffen stationieren.

Dröge: Habeck muss selber über Kandidatur entscheiden

Nach der Verkündung der Bundesaußenministerin, Annalena Baerbock, nicht als Kanzlerkandidatin für ihre grüne Partei anzutreten, gibt es in der Partei keine Klarheit für Robert Habeck als Spitzenkandidaten. Habeck habe ja selbst gesagt, dass alle weiteren Fragen durch den Bundesvorstand erst noch entschieden werden müssten, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, im RTL/ntv Frühstart. Auf die Frage hin, ob er aus ihrer Sicht der ideale Kandidat sei, antwortete Dröge: "Er muss für sich selber entscheiden, ob er das möchte. Aber ich traue ihm sehr viel zu." Er habe das Land durch schwierige Zeiten gesteuert und gezeigt, wie gutes Regieren gehe. Baerbock hatte in einem Interview am Rande des Nato-Gipfels in Washington ihre Entscheidung damit begründet, dass sie sich voll auf ihre Aufgabe als Außenministerin konzentrieren wolle.

