POLITIK-BLOG/Studie: Geringverdienende leiden besonders unter Energiepreisen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Studie: Geringverdienende leiden besonders unter hohen Energiepreisen

Die stark gestiegenen Energiepreise bringen laut einer Studie insbesondere Geringverdienende in Bedrängnis - rund zwei Drittel der Beschäftigten mit einem Monatseinkommen unter 2.300 Euro brutto sehen sich demnach davon betroffen, so die Hans-Böckler-Stiftung. In dieser Gruppe berichte etwa ein Fünftel über "große finanzielle Schwierigkeiten" wegen der höheren Kosten für Heizenergie, Motorkraftstoffe und Strom. Zusätzlich gäben in Abhängigkeit vom Energieträger jeweils 42 bis 50 Prozent an, auf andere Dinge verzichten zu müssen, um ihre Energierechnungen zu bezahlen. Unter Beschäftigten mit einem Monatsverdienst ab 4.000 Euro berichte hingegen rund die Hälfte, dass sie sich die steigenden Kosten für Energie aufgrund ihres Einkommens bislang "ganz gut leisten" könnten.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2022 03:49 ET (07:49 GMT)