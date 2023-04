POLITIK-BLOG/Umwelthilfe will massiven Ausbau von Bus- und Bahninfrastruktur

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Umwelthilfe will massiven Ausbau von Bus- und Bahninfrastruktur

Zum Start des bundesweit gültigen Deutschlandtickets am Montag fordert die Deutsche Umwelthilfe eine Ausbauoffensive für den Bus- und Bahnverkehr mit dem Schwerpunkt ländlicher Raum sowie ein auf 29 Euro pro Monat reduziertes Ticket für bestimmte Personengruppen. Dass dieses überfällig sei, zeige sich in dem bereits wuchernden Tarifdschungel diverser Vergünstigungen auf örtlicher und landesweiter Ebene. Bund und Länder müssten laut dem Umwelt- und Verbraucherschutzverband mit einem zusätzlichen bundeseinheitlichen Tarif gegensteuern. "Für viele Menschen mit geringem Einkommen ist der Preis von 49 Euro deutlich zu hoch", sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. "Gleichzeitig benötigen wir massive zusätzliche Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr - vor allem im ländlichen Raum." Die Verbesserung und der Ausbau des Angebots seien hier extrem wichtig.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 02:16 ET (06:16 GMT)