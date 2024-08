POLITIK-BLOG/Union in der Sonntagsfrage deutlich vorn

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Union in der Sonntagsfrage deutlich vorn

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15 Prozent (plus 1 Prozentpunkt im Vergleich zu Juli. Die Union verbessert sich um 1 Prozentpunkt leicht auf 32 Prozent und wäre damit klar stärkste Kraft. Die Grünen verlieren 1 Punkt und landen aktuell bei 12 Prozent - ihr schwächster Wert in der Sonntagsfrage seit April 2018. Die FDP läge mit unverändert 5 Prozent weiter auf der Mandatsschwelle. Die AfD büßt 1 Punkt ein und kommt derzeit auf 16 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht verbessert sich erneut um 1 Punkt und liegt bei 9 Prozent. Das hat eine repräsentative Umfrage von Infratest Dimap unter 1.311 Wahlberechtigten für den ARD-Deutschlandtrend von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Ähnlich wie im Vormonat ist danach jeder fünfte Deutsche (20 Prozent) momentan sehr zufrieden respektive zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung; vier von fünf Deutschen (79 Prozent) sind damit hingegen weniger oder gar nicht zufrieden.

