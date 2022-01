POLITIK-BLOG/Wegen Inflation Kurswechsel bei der Einkommenssteuer gefordert

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Wegen Inflation Kurswechsel bei der Einkommenssteuer gefordert

Der CDU-Sozialpolitiker Dennis Radtke hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wegen der anhaltend hohen Inflation dazu aufgefordert, einen Kurswechsel bei den Tarifen der Einkommenssteuer einzuleiten. "Die Bundesregierung muss die satte Milliarde Euro, die sie durch die kalte Progression jedes Jahr zusätzlich einnimmt, an die Menschen zurückgeben", sagte Radtke der Bild-Zeitung. Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer müsse "dringend angepasst werden" an aktuelle Inflationsraten. Auch der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, riet der Regierung zu Steuersenkungen als Ausgleich für eine erhöhte kalte Progression. Das Bundesfinanzministerium erklärte, in der Beratung zum nächsten Existenzminimum-Bericht im Herbst 2022 werde man "die Entwicklung der Inflationsrate im Blick behalten".

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 02:48 ET (07:48 GMT)