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21.11.2026 08:19:38
POLITIK: Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro im Krankenhaus
BRASÍLIA (dpa-AFX) - Brasiliens verurteilter Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist wegen starker Unterleibsschmerzen aus dem Hausarrest in eine Klinik gebracht worden. Wie das Krankenhaus in der Hauptstadt Brasília mitteilte, wurde er zur weiteren Untersuchung stationär aufgenommen. Bolsonaros Sohn Carlos teilte auf der Plattform X mit, dass bei dem rechtsgerichteten Politiker eine fast vollständige Darmobstruktion festgestellt worden sei.
Während des Wahlkampfs im September 2018 hatte ein Mann Jair Bolsonaro mit einem Messer in den Bauch gestochen und ihn schwer verletzt. Seitdem musste er sich bereits mehrfach Operationen unterziehen. Der 71-Jährige wurde nach seiner Abwahl wegen eines versuchten Staatsstreichs verurteilt.
Bolsonaros Sohn führte die aktuellen Gesundheitsprobleme seines Vaters auf dessen Inhaftierung zurück. Es sei klar, dass sich sein Zustand "aufgrund mangelnder Bewegungsfreiheit und der täglich erlittenen psychischen Folter von Tag zu Tag" verschlechtere.
Ein weiterer Sohn Bolsonaros, der Ex-Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro, floh im Oktober zwei Tage nach seiner Wahlniederlage trotz eines richterlichen Ausreiseverbots in die USA. Flávio unterlag bei der Stichwahl dem linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva./aso/DP/zb
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