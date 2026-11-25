ANKARA (dpa-AFX) - Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat die Aberkennung des Universitätsdiploms des abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu bestätigt. Damit fehlt dem Hoffnungsträger der türkischen Opposition die Voraussetzung für eine Kandidatur bei den 2028 geplanten Präsidentschaftswahlen, bestätigte einer seiner Anwälte der Deutschen Presse-Agentur. Das Gericht wies Imamoglus Klage gegen die Entscheidung der Istanbul-Universität, seinen Hochschulabschluss abzuerkennen, ab und bestätigte sie damit. Sein Anwalt kündigte an, gegen die rechtskräftige Entscheidung vor das türkische Verfassungsgericht zu ziehen.

Imamoglu, der 2019 zum Istanbuler Bürgermeister gewählt worden war, gilt als einer der wichtigsten politischen Rivalen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Politiker der größten Oppositionspartei Yeni war im März 2025 unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet und vorübergehend als Istanbuler Bürgermeister abgesetzt worden. Das löste Massenproteste aus.

Opposition wertet Vorwürfe als politisch motiviert

Hintergrund der Aberkennung des Diploms war ein angeblicher unrechtmäßiger Universitätswechsel. Imamoglus Anhänger werten diesen und andere Vorwürfe gegen ihn als politisch motiviert. Sein Anwalt bezeichnete das Urteil als "irrational". Yeni-Parteichef Özgür Özel sagte bei einer Pressekonferenz vergangene Woche, Imamoglus Diplom sei aberkannt worden, weil er ein Konkurrent von Erdogan sei und ihn in einer Wahl besiegen würde. Die jüngsten Umfragen verschiedener Institute ergaben kein einheitliches Bild zum möglichen Ausgang eines potenziellen Duells zwischen Erdogan und Imamoglu.

Berichte zuerst in regierungsnahen Medien

Über die Entscheidung des Gericht hatten vergangene Woche zuerst regierungsnahe Medien berichtet. Imamoglus Anwälte gaben hingegen an, kein solches Urteil über das digitale Justizsystem Uyap einsehen zu können. Auch von Seiten der Yeni-Partei wurde das Urteil zunächst offiziell nicht bestätigt.

Mehrere Strafverfahren gegen Imamoglu

Gegen Imamoglu laufen zahlreiche Verfahren. Im Hauptprozess werden ihm 142 Straftaten vorgeworfen, darunter Korruption und die Gründung und Leitung einer kriminellen Organisation. Die Staatsanwaltschaft fordert insgesamt mehr als 2.400 Jahre Haft. Imamoglu war zudem zweimal zu einem Politikverbot verurteilt worden, erstmals 2022 - die Urteile sind bisher jedoch nicht rechtskräftig. Sollten sie bestätigt werden, würde Imamoglu auch formal sein Amt verlieren und der Stadtrat von Istanbul müsste einen neuen Bürgermeister für die Millionenmetropole bestimmen./shu/DP/zb