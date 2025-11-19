|
19.11.2025 12:07:38
POLITIK: Grüne schlagen Freiwilligen-Register für Kriegsfall vor
BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen schlagen vor, für den Kriegsfall ein Register mit Freiwilligen für bestimmte Aufgaben zu erstellen. So könne man auch Ältere an den Vorbereitungen auf einen Konflikt beteiligen. "Wir sollten frühzeitig ein Freiwilligen-Register aufbauen", sagte die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner der Funke-Mediengruppe. "Darauf können wir dann im Ernstfall zurückgreifen."
Wenn es zum Verteidigungsfall kommen sollte, müsse man wissen, wer von den Jüngeren Wehrdienst leisten kann, sagte die Grünen-Politikerin. "Aber wir werden auch Menschen brauchen, die Drohnen programmieren und steuern, die Logistik verstehen, die Essen für mehr als 1.000 Menschen kochen können", führte Brantner aus. Diese Fähigkeiten seien wichtig und nicht ans Alter gebunden.
Brantner stellte den Vorschlag auch in den Kontext der Diskussion um Generationengerechtigkeit. "Alle Generationen müssen ihren fairen Anteil leisten. Wir brauchen einen neuen Generationenvertrag."/brd/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.